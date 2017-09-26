Кузбасс занял третье место в Сибири по числу занятого населения

В июне – августе уровень занятости в Кемеровской области составил 61,5%.

В июне – августе 2017 года в Кузбассе официально работали 1247,1 тыс. чел. С таким показателем регион стал третьим в Сибири.

Согласно данным Росстата, лидером стал Красноярский край, где трудились 1418,4 тыс. чел. Следом за ним в списке расположилась Новосибирская область (1342,1 тыс. чел.).

В целом, за указанный период уровень занятости в Кемеровской области составил 61,5%, а безработицы – 7,2%.

Самый высокий процент безработицы в Сибирском федеральном округе эксперты зафиксировали в Республике Тыва (18,7%).

Ранее Сибдепо сообщал, что за год в Кузбассе количество безработных уменьшилось на 7 100 человек.