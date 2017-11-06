Кузбасс ждёт неделя ледяных дождей и снега

Согласно прогнозам федеральной службы по гидрометорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 7 ноября, по всей территории Кузбасса ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами переходящего в дождь. Ветер юго-западный, температура воздуха ночью — от -2 до -5°С, днём – от -2 до +3 °С. Схожие погодные условия будут наблюдаться в среду и четверг. Во второй половине дня пятницы температура начнёт снижаться и в ночь на субботу достигнет -15 °С. На протяжении всех выходных будет холодно: -8,-10°С днём и -14,-16°С – ночью.

В течении всей недели на дорогах ожидается гололедица, видимость будет значительно снижена. ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей о необходимости соблюдать максимальную концентрацию при управлении транспортными средствами.