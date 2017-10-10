Кузбасская компания оказалась среди самых расточительных в России

Общероссийский народный фронт (ОНФ) составил «Индекс расточительности», сообщает РБК. В нём проанализированы закупки в 2017 году дорогих автомобилей госкомпаниями и структурами, занимающимися господрядами. Представители организации отметили, что чаще всего большие средства на покупку дорогих автомобилей тратят именно компании, связанные с госструктурами.

На первой строчке рейтинга расположилась страховая компания «ВТБ Страхование», разместившая тендер на покупку «Мерседес Бенц С -560» за 11,2 млн руб.

На втором и третьем местах расположились Самарская сетевая компания и «Башспирт». В этих организациях готовы потратить на новый автомобиль 8,4 млн и 7,7 млн руб соответственно.

Компания из Кемеровской области «Газпром добыча Кузнецк» расположилась на 15 месте. Порядка 4,9 млн руб готовы потратить руководители предприятия на новую машину.

Напомним, ранее Сибдепо составил рейтинг редких автомобилей в Кузбассе. Среди них — Lamborghini Gallardo, Maserati Quattroporte, Maserati Levante и другие.