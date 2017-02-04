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Кузбасская пенсионерка перечислила 80 тысяч ТВ-целительнице

Недуги женщины после сеанса магической терапии не прошли.

Пенсионерка из Яшкинского района после сеанса «дистанционной магической терапии» лишилась 80 000 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Женщина увидела по телевизору передачу об экстрасенсах-целителях. Она записала указанный героями программы номер и позвонила потомственной ворожее. Та предложила пройти курс лечения по телефону за 80 000 рублей. Пенсионерка перечислила указанную сумму и выполняла все рекомендации во время «терапии». Улучшения здоровья не последовало.

Родственники убедили женщину обратиться в полицию. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Номера телефонов, по которым потерпевшая общалась с целительницей, зарегистрированы в Москве.

Главное управление МВД России по Кемеровской области призывает кузбассовцев быть бдительными, не доверять обещаниям гадалок, ворожей и экстрасенсов по избавлению от проблем, порчи и болезней и ни в коем случае не переводить им деньги.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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