Кузбасская полиция ищет мошенника, похитившего у пенсионера более 700 тысяч рублей

В Новокузнецке сотрудники полиции разыскивают мошенника, похитившего у 87-летнего мужчины более 700 тысяч рублей. Злоумышленник позвонил на домашний телефон потерпевшего и рассказал, что является представителем компании, которая защищает права обманутых потребителей. Неизвестный рассказал пожилому новокузнечанину, что ему предложена компенсация в размете 1,5 млн рублей за ранее приобретённый некачественный препарат. Но позднее оказалось, чтобы получить компенсацию, нужно совершить несколько обязательных платежей — налог и комиссионный сбор за доставку средств адресату.

«Поскольку несколько лет назад новокузнечанин действительно приобретал БАДы, то поверил неизвестному и согласился выполнить условия, необходимые для получения компенсации. В течение недели пенсионер, следуя указаниям афериста, совершил несколько платежей. В общей сложности горожанин перечислил на указанный мошенником счет все сбережения – более 700 000 рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Когда новокузнечанин сообщил мошеннику, что у него больше нет денег, последний отключил телефон и перестал выходить на связь. Пенсионер понял, что стал жертвой злоумышленника, после чего обратился за помощью в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Известно, что номер афериста зарегистрирован в Московской области.

Сотрудники полиции призывают жителей Кемеровской области быть бдительными. Кузбассовцев предупреждают, что различного рода выплаты и компенсации — это стандартные уловки мошенников. Ни в коем случае нельзя переводить деньги неизвестным лицам, а всю информацию следует перепроверять в официальных учреждениях. Предупредите своих бабушек и дедушек, чтобы не доверяли незнакомцам, как бы приветливы они не были.