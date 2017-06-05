Кузбасская полиция разыскивает пропавшую во Владимирской области девушку

В Кузбассе сотрудники полиции просят помочь найти пропавшую во Владимирской области 16-летнюю девушку. Известно, что Анна Щербакова выехала за пределы региона, где проживала в неизвестном направлении и может находиться в любом регионе России.

Девушка-подросток жила в деревне Толпухово Владимирской области. Из дома ушла в марте 2017 года и до настоящего времени не вернулась. С собой у неё был паспорт и мобильный телефон.

Девушка активно пользовалась соцсетями, где общалась под псевдонимом «Анна Штейн (Никулина)». Сейчас она моет представляться этим именем.

«По имеющейся информации, девушка выехала за пределы Владимирской области с неустановленным лицом, с которым познакомилась в социальных сетях», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят позвонить по телефону в Кемерове: 8-(384-2)-32-74-12. Анонимность гарантируется.