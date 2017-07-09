Кузбасская шахта возобновила свою работу после возгорания

Шахта «Ерунаковская-8» в Новокузнецке возобновила свою работу в штатном режиме после возгорания. Об этом Сибдепо сообщил осведомлённый источник.

Напомним, 8 июля на шахте молния попала в резервную установку по дегазации, которая находилась на поверхности. Началось возгорание, которое распространилось на площадь в пять квадратных метров. Около 100 шахтёров были эвакуированы. Никто не пострадал. Пожар был ликвидирован.

После происшествия специалисты проверили систему вентиляции и произвели отбор проб шахтной атмосферы. По окончанию этих мероприятий работа шахты была возобновлена.