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Кузбасская шахта возобновила свою работу после возгорания

Кузбасская шахта возобновила свою работу после возгорания

Ранее на предприятии эвакуировали около 100 шахтёров.

Шахта «Ерунаковская-8» в Новокузнецке возобновила свою работу в штатном режиме после возгорания. Об этом Сибдепо сообщил осведомлённый источник.

Напомним, 8 июля на шахте молния попала в резервную установку по дегазации, которая находилась на поверхности. Началось возгорание, которое распространилось на площадь в пять квадратных метров. Около 100 шахтёров были эвакуированы. Никто не пострадал. Пожар был ликвидирован.

После происшествия специалисты проверили систему вентиляции и произвели отбор проб шахтной атмосферы. По окончанию этих мероприятий работа шахты была возобновлена.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://pixabay.com/

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