Кузбасские абоненты Tele2 смогут пользоваться удвоенным интернет-трафиком

С 11 мая кузбассовцы получат удвоенные пакеты на двух тарифах за ту же абонентскую плату.

В Кузбассе альтернативный оператор мобильной связи Tele2 с 11 мая 2017 года для своих абонентов увеличит пакетный интернет-трафик в два раза на тарифах «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». При этом кузбассовцы смогут потратить больше гигабайт за ту же абонентскую плату — 349 рублей и 599 рулей в месяц соответственно.

На тарифе «Мой онлайн» размер пакета увеличится с шести гигабайт до восьми, а на тарифе «Мой онлайн+» с восьми до 16 Гб. Остальные параметры на этих тарифах останутся прежними.

«Наша тарифная линейка «Мой Tele2» стала еще привлекательней – специально для активных пользователей мобильного интернета мы увеличили объемы трафика в пакетных тарифах. Популярность мобильного интернета быстро растет: за последний год среднесуточный объем используемого интернет-трафика увеличился в 3,5 раза. Я уверен, это не предел», — рассказал коммерческий директор филиала Tele2 в Кемеровской области Артём Степанов.

Кузбасские абоненты Tele2 смогут пользоваться увеличенными пакетами трафика после 11 мая с момента ближайшего списания абонентской платы.