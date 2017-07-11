Кузбасские автомобилисты охотнее покупают авто марки Лада, чем Toyota

Специалисты портала Drom.ru проанализировали кузбасский авторынок и выяснили, какое количество времени проходит между публикацией объявления и продажей транспорта. Оказалось, что автомобили марки Лада продаются в регионе быстрее всего — за 7 — 9 дней. Дольше всего висят объявления о продаже Ford Focus. Специалисты отметили, что на скорость продажи транспортного средства также влияет расположение руля.

«Машина стоимостью до 150 тысяч рублей находит новых хозяев в среднем за 7-8 дней. Машины от 150 до 300 тысяч рублей продаются 9-10 дней; от 300 до 500 — 13-15 дней; от 500 до 700 — 16-18 дней; от 700 до 999 — 17 дней; свыше 1 млн рублей — 18-20 дней», — сообщили в пресс-службе портала Drom.ru.

На втором месте по скорости продажи стоят машины марки Toyota (10 — 12 дней), а на третьем — Chevrolet (12-13 дней). В целом по стране быстрее всего машины продаются в Центральном ФО, а дольше всего процесс продажи авто происходит на Дальнем Востоке и в Сибири. Соответствующая статистика составлена на основе анализа более 1,3 млн объявлений, размещённых на сайте с пометкой «продано» за последний год на территории всей страны.