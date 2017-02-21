Кузбасские мужчины считают лучшим подарком на 23 февраля любовь и носки

Большинство жителей региона уверены, что 23 февраля является праздником только для отслуживших в армии мужчин.

Кузбасские мужчины считают лучшим подарком на 23 февраля парфюм, носки и любовь. Также представители сильного пола не против, если им подарят на День защитника Отечества смартфон, планшет или электроинструмент. Нередко среди ответов упоминались внимание и забота близких. К такому выводу пришли специалисты сайта Зарплата.ру, которые опросили почти 1200 кузбассовцев.

58% жителей региона считают 23 февраля праздником только для отслуживших в армии мужчин. Только 36% отметили, что в этот день нужно поздравлять всех мужчин. 6% кузбассовцев вообще не воспринимают этот день как праздник.

Почти каждому второму жителю области приходится отмечать праздник на работе за свой счёт. При этом каждому девятому повезло больше – в их компаниях расходы на празднование берет на себя работодатель. 42% кузбассовцев совсем не празднуют 23 февраля на работе.

Подборку самых эпичных и оригинальных презентов смотрите в материале Сибдепо «Какие подарки на 23 февраля мужчины никогда не забудут».