Кузбасские предприниматели выиграли 100 тысяч рублей на детский спортивный инвентарь

В конце прошлой недели в Мысках прошла II областная спартакиада среди предпринимателей и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства. В мероприятии участвовали более 400 бизнесменов из 21 муниципалитета. Они сыграли в мини-футбол, посоревновались в поднятии гири и плавании, а также в других видах спорта.

«В соревнованиях по мини-футболу первое место заняли предприниматели из Таштагола. Предприниматели Мысков лидировали в выполнении комплекса упражнений ОФП и комбинированной легкоатлетической эстафете», — сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

В итоге соревнований команда из Мысков набрала наибольшее количество очков — 153. Победителям вручили сертификат на сумму 100 тысяч рублей, которые будут направлены на покупку спортинвентаря для детского и юношеского спорта в городе.