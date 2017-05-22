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Кузбасские предприниматели выиграли 100 тысяч рублей на детский спортивный инвентарь

Кузбасские предприниматели выиграли 100 тысяч рублей на детский спортивный инвентарь

В Мысках состоялась II областная летняя спартакиада среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

В конце прошлой недели в Мысках прошла II областная спартакиада среди предпринимателей и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства. В мероприятии участвовали более 400 бизнесменов из 21 муниципалитета. Они сыграли в мини-футбол, посоревновались в поднятии гири и плавании, а также в других видах спорта.

«В соревнованиях по мини-футболу первое место заняли предприниматели из Таштагола. Предприниматели Мысков лидировали в выполнении комплекса упражнений ОФП и комбинированной легкоатлетической эстафете», — сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

В итоге соревнований команда из Мысков набрала наибольшее количество очков — 153. Победителям вручили сертификат на сумму 100 тысяч рублей, которые будут направлены на покупку спортинвентаря для детского и юношеского спорта в городе.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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