Кузбасские работодатели ищут парикмахера-вахтовика и витриниста

Первый из них должен будет работать в Ханты-Мансийске, а второй обладать чувством стиля.

Зарплата.ру составила список самых необычных вакансий, предлагаемых в Кузбассе. Один работодатель ищет среди местных жителей парикмахера-вахтовика. Специалист на этой должности будет получать зарплату от 80 до 130 тысяч рублей. Парикмахер должен уметь выполнять окрашивание любой сложности, делать стрижки, укладки и причёски. Правда работать он будет не в Кузбассе, а в Ханты-Мансийске месяц через месяц.

В магазин нижнего белья нужен витринист. Обязанностью будущего сотрудника станет оформление витрины в соответствии с сезонными тематиками. Витринист должен обладать чувством стиля, правильно подбирать цветовые сочетания и разбираться в модных трендах.

В одну из кемеровских компаний требуется мастер по снятию детских слепков, у которого есть свои дети дошкольного или школьного возраста. График работы подразумевает всего два часа занятости. Новый сотрудник компании будет делать скульптурные копии детских рук и ног, используя специальный материал.

Руководитель контактного зоопарка ищет доброжелательного и улыбчивого человека на должность дневного смотрителя за животными. Он должен будет принимать гостей, а также рассказывать им о жизни и повадках животных. Также в обязанности дневного смотрителя будет входить содержание зала в чистоте и порядке.

Новокузнецкая компания в сфере санитарно-эпидемиологических услуг ищет энтомолога. Данный специалист должен будет наблюдать за мелкими насекомыми, определять места их спаривания и анализировать материал. Кандидат на эту должность обязательно должен иметь профессиональное образование по специальности «Медико-профилактическое дело». Опыт работы не обязателен, а зарплата составит 20 тысяч рублей.