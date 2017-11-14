Кузбасские работодатели не платили зарплату более 100 подросткам

В Кузбассе сотрудники прокуратуры выявили нарушения, связанные с оплатой трудовой деятельности подростков в летний период. Результаты проверки показали, что работодатели в том числе в Киселёвске, Мысках, Новокузнецке и других городах региона несвоевременно выплачивали школьникам зарплату.

«Всего прокурорами в суды направлено 129 заявлений о взыскании задолженности по заработной плате в интересах несовершеннолетних (все требования судами удовлетворены), возбуждено 8 дел об административных правонарушениях в сфере оплаты труда», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.

В некоторых случаях подростков трудоустраивали без медицинского осмотра, а в договорах не указывали информацию о перерывах на отдых и обеденные часы во время рабочего дня и в течение недели.

Всего прокуроры в целях восстановления нарушенных прав подростков внесли 62 представления, вынесли 23 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, в суды направлено 147 исковых заявлений.