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Кузбасские работодатели не платили зарплату более 100 подросткам

Кузбасские работодатели не платили зарплату более 100 подросткам

В обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура.

В Кузбассе сотрудники прокуратуры выявили нарушения, связанные с оплатой трудовой деятельности подростков в летний период. Результаты проверки показали, что работодатели в том числе в Киселёвске, Мысках, Новокузнецке и других городах региона несвоевременно выплачивали школьникам зарплату.

«Всего прокурорами в суды направлено 129 заявлений о взыскании задолженности по заработной плате в интересах несовершеннолетних (все требования судами удовлетворены), возбуждено 8 дел об административных правонарушениях в сфере оплаты труда», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.

В некоторых случаях подростков трудоустраивали без медицинского осмотра, а в договорах не указывали информацию о перерывах на отдых и обеденные часы во время рабочего дня и в течение недели.

Всего прокуроры в целях восстановления нарушенных прав подростков внесли 62 представления, вынесли 23 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, в суды направлено 147 исковых заявлений.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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