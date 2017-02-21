Кузбасские рейсы в Белокуриху отменили из-за снежного коллапса на дорогах

21 февраля рейсы по маршруту №658 «Кемерово – Новокузнецк – Белокуриха» с отправлением в 07:50 и №702 «Новокузнецк – Белокуриха» с отправлением в 08:20 отменили. Это связано с тем, что на территории Алтайского края введён режим ЧС из-за непогоды.

«21 февраля автодорогу «Новокузнецк – Кузедеево – Мартыново – Бийск» перекрыли. Если неблагоприятные погодные условия сохранятся, то об изменениях в движении автобусов на территорию Алтайского края мы проинформируем», – рассказала Сибдепо специалист по маркетингу ГУ «Кузбасспассажиравтотранс» Диния Аюпова.

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По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, в регионе перекрыли одну федеральную трассу и 13 участков дорог. Всего на расчистке дорог работает 218 единиц дорожной техники.

«На выездах из поселений развёрнуто семь пунктов временного размещения. В них размещены 168 человек, из которых 42 – дети. Это пассажиры автобусов и автомобилисты с семьями, которые попали в непогоду. По прогнозам синоптиков, погода может нормализоваться к вечеру», – сообщили Сибдепо в пресс-службе алтайского чрезвычайного ведомства.

Собеседник издания добавил, что в регионе продолжает действовать режим ЧС.