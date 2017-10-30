Кузбасские школьники могут принять участие в олимпиаде СФУ

С 1 октября до 31 декабря 2017 года в Сибирском федеральном университете проходит первый отборочный этап уникальной олимпиады для школьников «Бельчонок». Отборочный этап проводится только в дистанционной форме, после регистрации в личном кабинете участника.

В этом году олимпиада проводится по девяти предметам: математика, информатика (2-11 классы), физика (7-11 классы), история (9-11 классы), экономика (10–11 классы), биология (9–11 классы), география (5–11 классы), обществознание (9–11 классы) и химия (8–11 классы).

Участникам олимпиады до 31 декабря нужно выполнить задания, которые школьник найдёт в личном кабинете. После этого, до 22 января 2018 года все задания проверят и сформируют рейтинг победителей. Заключительный очный этап будет проходить с 23 января 2018 года по 30 марта 2018 года на региональных площадках олимпиады.

Стоит отметить, что победители и призёры олимпиады «Бельчонок» по математике и информатике получат особые права при поступлении в вузы, в том числе в СФУ. Результаты могут быть засчитаны школьнику в качестве наивысших результатов (100 баллов) вступительных испытаний по общеобразовательным предметам. В дальнейшем участник олимпиады сможет поступить на некоторые направления вуза без экзаменов в течение четырёх лет.

Победители и призёры олимпиад по экономике, физике, обществознанию, истории, географии и биологии получат от 6 до 10 дополнительных баллов при поступлении в Сибирский федеральный университет.