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Кузбасские школьники обсудили проблему групп смерти

Кузбасские школьники обсудили проблему «групп смерти»

Подростки предлагают временно отказаться от использования гаджетов.

В Кемерове активисты из школ области обсудили одну из главный проблем социальных сетей — «группы смерти». Подростки разобрали проблему на заседании Общественного совета детей при Уполномоченном по правам ребёнка в Кемеровской области. Встреча была посвящена жизни подростков в Интернете и, в частности, социальным сетям.

Многие члены совета нашли решение проблемы во временном отказе от Сети и гаджетов.

«Я предлагаю на протяжении 21 дня в школах (на занятиях и вне занятий) отказаться от гаджетов, то есть, приходя в школу подростки должны сдавать все средства связи, планшеты классному руководителю и забирать в конце учебного дня, тем самым будет сокращено время нахождения детей в сети Интернет», — предложила член совета Дарья Трофимова.

Уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын поддержал идеи детей. Также омбудсмен сообщил, что на данный момент очень сложно придумать новые варианты решения проблемы «виртуальной реальности», тем не менее каждое предложение будет рассмотрено.

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Текст: Карина Миллер.
Фото: pxhere.com.

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