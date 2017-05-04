Кузбасские школьники в составе российской сборной поучаствуют в конкурсе талантов в Тайване

Международное мероприятие пройдёт в Китайской Республике с 29 июня по 8 июля 2017 года.

Сотрудники предприятий Еврохим, СГК и СУЭК огласили результаты отборочного тура на участие в международном конкурсе «Азиатского-Тихоокеанского форума талантов» среди школьников. По итогам соревнования, российскую команду представят школьники с разных городов нашей страны, в том числе из Кемерова, Киселёвска и Ленинска-Кузнецкого. Участие сборной России в форуме талантов профинансирует фонд Андрея Мельниченко, сообщили в пресс-службе «СУЭК-Кузбасс».

Международный конкурс «Азиатско-Тихоокеанский форум талантов» пройдёт в Китайской Республике Тайвань с 29 июня по 8 июля 2017 года. Организатором мероприятия является Министерство образования Тайваня. В форуме принимают участие школьники из 20 стран. Темой предстоящего конкурса станет «Воображение и будущие учёные».

5 июля каждая команда-участница будет защитить свой проект перед экспертами. Кроме научной стороны, каждая национальная команда подготовит и представит культурный номер, который поможет участникам из других стран познакомиться с традициями своей страны.

Фонд российского предпринимателя и мецената, основателя и основного акционера компаний Еврохим, СГК и СУЭК Андрея Мельниченко финансирует и другие конкурсы для школьников, в том числе «Учёные будущего», на финал которого в США отправятся два школьника из Кемерова и Барнаула в мае этого года.