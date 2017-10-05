Кузбасские школы вошли в топ-500 лучших в России

Лучшие общеобразовательные учреждения находятся в Кемерове, Новокузнецке и в Междуреченске.

Московский центр непрерывного математического образования опубликовал рейтинг лучших школ нашей страны, куда попали несколько кузбасских общеобразовательных учреждений. В топ-500 лучших школ с самыми высокими образовательными показателями по итогам прошлого учебного года попали МБНОУ «Городской классический лицей» (Кемерово), МБНОУ «Лицей № 84 имени В. А. Власова» (Новокузнецк), МБОУ «Лицей № 20» (Междуреченск), сообщили в пресс-службе областной администрации. Эти же школы вошли в топ-200, где учатся самые талантливые подростки.

В топ-300 лучших сельские школы вошли: «Заринская средняя общеобразовательная школа им. М. А. Аверина» (пос. Плотниково) и «Терентьевская СОШ» (с. Терентьевское).

Лучшей профильной школой назвали МБНОУ «Городской классический лицей» (биолого-географический и химико-биологический, филологический профили). Междуреченский лицей №20 стал лучшим по оборонно-спортивному профилю; по физико-химическому профилю — новокузнецкий «Лицей № 84 им. В. А. Власова»; по индустриально-технологическому профилю — кемеровская школа № 19 и МБОУ «Терентьевская СОШ» (с. Терентьевское).