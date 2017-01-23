Кузбасские синоптики дали прогноз на неделю

Ожидается, что в период до 29 января в регионе максимальная температура воздуха составит -3°С, минимальная — -25°С.

В Кузбассе на неделе с 24 по 29 января будет снежная погода с перепадами температур. Так, в ночь с понедельника на вторник в среднем по области ожидается от -5 до -10°С, местами до -16°С. Порывы ветра могут достигнуть 23 метров в секунду. Пройдёт снег.

Во вторник днём температура будет держаться в пределах от -3 до -8°С, местами до -13°С, ночью – от -13 до -18°С, при прояснениях до -23°С. Осадки сохранятся.

На день среды синоптики прогнозируют от -5 до -10°С, местами до -15°С, на ночь – от -8 до -13°С, при прояснениях до -20°С. Юго-западный ветер усилится до 22 метров в секунду.

В четверг днём столбик термометра будет колебаться между отметками -5, -15°С, ночью — -15, -20°С. В отдельных районах похолодает до -25°С.

В пятницу погода существенно не изменится. Дневная температура составит от -12 до -17°С, ночная – от -15 до -20°С. Ожидается небольшой снег.

В субботу днём ожидается от -10 до -15°С, ночью — до -20°С. Порывы юго-западного ветра усилятся до 15 метров в секунду. В воскресенье погода особо не изменится. Осадки сохранятся.

Добавим, что пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова рассказала Сибдепо о погоде в последнем зимнем месяце. Согласно предварительному прогнозу, в феврале среднемесячная температура воздуха будет на три градуса ниже нормы (-13, -20°С). Количество осадков будет в пределах нормы. Сильных снегопадов не ожидается.