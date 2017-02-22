Кузбасские синоптики дали прогноз на праздничные выходные

До конца недели в регионе будет тепло.

Хорошие новости для тех, кто собрался провести праздничные выходные на свежем воздухе: погода позволит это сделать.

Как сообщили в Кемеровском гидрометцентре, 23 февраля дневная температура будет держаться в пределах от -2 до +3°С, местами от -2 до -7°С. Ночью ожидается от -6 до -11°С, местами до -17°С. В отдельных районах пройдёт снег, на юге региона возможны туман и изморозь.

В пятницу днём погода сильно не изменится. Днём столбик термометра будет колебаться между отметками -4, +1°С, ночью — — 6, -11°С. Отметим, что в тёмное время суток может похолодать до -17°С.

«В выходные дни существенных изменений в погоде не ожидается. Продолжит оказывать своё влияние сибирский антициклон. В субботу без осадков, температура будет в пределах -3, +2°С, в ночь на воскресенье понизится до -6,- 11°С, местами до -17°С. Ветер юго-западный с порывами до 13 м/с», — сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

В воскресенье и понедельник будет также тепло. Во вторник начнутся осадки и усилится ветер.