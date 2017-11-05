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Кузбасские синоптики предупреждают о мокром снеге и гололёде в начале недели

Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололёде в Кузбассе в начале недели

Специалисты рассказали о погоде в регионе на 6 ноября.

Специалисты Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дали прогноз погоды на 6 ноября.

Синоптики предупреждают, что в понедельник регион ожидает мокрый снег и гололёд.

На большей части территории Кузбасса прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега, гололёд. Ночью и утром возможны туманы, порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура по области будет колебаться от -5°С ночью до +3°С днём.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: google images, giphy.com.

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