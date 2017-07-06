Кузбасские синоптики: принёсший непогоду циклон переместился в Красноярский край

Принёсший непогоду скандинавский циклон переместился из Кузбасса в Красноярский край. Уже завтра, 7 июля, в Кемеровской области потеплеет.

«Завтра дневная температура воздуха составит +22, +25°С, в южных районах потеплеет до +28°С», — рассказала Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

По словам собеседницы издания, циклон сформировался в районе Скандинавского полуострова и «понёс» непогоду к европейской части России, а потом и в Сибирь.

«Давно уже такого не было, чтобы циклон пришёл со стороны Московской области, — отметила Наталья Полуэктова. – Обычно в Кузбасс приходят циклоны из Казахстана».

5 июля в регионе прошли гроза, порывистый ветер и осадки. Града ни одна метеостанция в области не зафиксировала. 6 июля осадки в Кузбассе продолжаются.

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К выходным в Кемеровскую область придёт другой циклон – атлантический. Он также принесёт осадки. Подробный прогноз на конец недели Кемеровский гидрометцентр предоставит сегодня во второй половине дня.