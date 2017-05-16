Кузбасские синоптики рассказали о погоде в июне

Ожидается, что среднемесячная температура в первом месяце лета будет выше нормы.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали предварительный прогноз на первый месяц лета. Ожидается, что среднемесячная температура воздуха в июне будет держаться в пределах +16, +20°С. Это на один-два градуса выше нормы.

«Количество выпавших осадков будет около нормы, — рассказала Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. — Дожди с грозами ожидаются в большинстве дней первой и второй декады месяца и в отдельные дни третьей декады».

Собеседница издания также добавила, что в первой половине июня средние дневные температуры составят +22, +27°С, ночные — +10, +15°С, во второй половине месяца в светлое время суток ожидается от +23 до +28°С, местами до +33°С, в тёмное — от +5 до +10°С.