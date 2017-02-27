Кузбасские синоптики рассказали о погоде в первые дни весны

На этой неделе фактически каждый день будет радовать жителей Кузбасса плюсовыми температурами. Подробнее о погоде в период с 28 февраля по 5 марта рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

Во вторник днём ожидается от -1 до +4°С, по южным районам – до +11°С, ночью – от -4 до -9°С. При прояснениях в тёмное время суток может похолодать до -17°С.

В среду, 1 марта, днём температура будет в пределах от -3 до +2°С, в предгорьях до +7°С, ночью – от -5 до -10°С, местами до -15°С. Синоптики обещают снег и метели.

В четверг в течение дня осадки постепенно прекратятся. Дневная температура составит от 0 до -5°С, ночная – от -5 до -10°С, при прояснениях до -15°С.

На день пятницы синоптики прогнозируют от 0 до -5°С, на ночь — от -3 до -8°С, при прояснениях до -13°С. Ветер будет западным и умеренным.

«В выходные дни резких перепадов температуры и давления не ожидается. Продолжит оказывать своё влияние антициклон, дни будут солнечными и тёплыми. В субботу днём будет без осадков с западным умеренным ветром, столбик термометра повысится до отметок +3,-2°С, а в ночь понизится до -3,-8°С, местами до -13°С», — рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

В воскресенье днём столбик термометра задержится на отметках -1, -4°С.