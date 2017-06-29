Кузбасские синоптики рассказали о погоде в первые выходные июля

Кемеровский гидрометцентр опубликовал прогноз на период с 30 июня по 3 июля. В пятницу днём ожидается от +21 до +26°С, в отдельных районах потеплеет до +31°С. На ночь синоптики обещают от +12 до +17°С. В регионе пройдут дожди.

В субботу осадки сохранятся. Днём столбик термометра будет колебаться между отметками +25, +30°С, ночью — +14, +19°С.

В воскресенье дневная температура составит от +20 до +25°С, ночная — от +11 до +16°С. Порывы западного ветра достигнут 23 метров в секунду.

В первый день следующей недели погода сильно не изменится. Синоптики прогнозируют дожди от небольших до умеренных и ветер. Днём температура будет держаться в пределах от +20 до +25°С, ночью — от +10 до +15°С.