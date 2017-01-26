Кузбасские студенты получили бесплатные путёвки в Москву и Сочи

Всего из региона на отдых в 2017 году отправят 100 студентов.

Учащиеся кузбасских вузов отправятся в 2017 году на отдых в Москву и Сочи. Об этом на губернаторском приёме 26 января объявил глава области Аман Тулеев. Он подчеркнул, что ранее студентов отправляли на отдых за границу, однако сейчас это невозможно из-за нестабильной обстановки с безопасностью во многих странах мира.

За последние 7 лет более трёх тысяч учащихся вузов Кузбасса отдохнули на курортах страны и мира. В этом году 50 отличившихся студентов отправятся в столицу России и 50 — в олимпийский Сочи.

Всего в рамках празднования Дня студента в России по распоряжению губернатора поощрили 2877 учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений, аспирантов, молодых учёных, предпринимателей.