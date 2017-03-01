Кузбасские участковые впервые в истории областной полиции получили моторные лодки

Каждое судно грузоподъёмностью до 1 000 кг стоит около 1,5 миллионов рублей.

Впервые в истории кузбасской полиции участковые уполномоченные получили служебные моторные лодки. 1 марта начальник тыла областного ГУ МВД полковник внутренней службы Сергей Терсков вручил двум сотрудникам удостоверения от маломерных судов. Водная техника пригодится, в первую очередь, во время паводка, который ожидается сложным.

«Служебные моторные лодки будут использоваться полицейскими не только в повседневной оперативно-служебной деятельности, но и в первую очередь позволят им более эффективно выполнять задачи во время паводка: обеспечить эвакуацию граждан, вывоз имущества, охрану общественного порядка и предотвращение мародерства на подтопленных территориях», — заявил Сергей Терсков.

Каждое судно грузоподъёмностью до 1 000 кг стоит около 1,5 млн рублей. Одна лодка рассчитана на восемь посадочных мест и может разогнаться до 60 км/ч. Транспорт дополнительно оснащен автомобильным прицепом.

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Обладатели лодок уже прошли обучение и могут управлять ими. Первые суда отправятся в отделы МВД России по Междуреченску и Крапивинскому району.

Судно получил, в том числе и капитан полиции Евгений Выметнин. Он патрулирует большой участок на обеих берегах Томи в Крапивинском районе. Раньше он использовал в работе собственную резиновую лодку.

«Теперь я смогу приходить на помощь гражданам гораздо быстрее: выкатить лодку к берегу и спустить ее на воду займет не больше 10 минут, а людей и имущества можно спасти гораздо больше!» — считает участковый.

Ожидается, что количество лодок скоро увеличится. Ведутся переговоры по приобретению еще трёх судов. Пока неизвестно, когда именно они появятся в распоряжении полиции. Планируется, что это произойдёт в ближайшее время, сообщили Сибдепо в пресс-службе областного ГУ МВД.