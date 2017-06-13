Кузбасские вафли и сушки будут продавать в Корее

Ожидается, что продукция появится в корейских магазинах уже в июле.

Вафли и сушки, произведённые в Кузбассе, будут продавать в Корее. Это произойдёт в рамках реализации соглашения о вхождении компании «Сибирские продукты» в состав Европейского бизнес-центра южнокорейской провинции Кёнгидо.

«Кузбасская компания разработала электронную торговую площадку «Сибирь», позволяющую реализовывать региональную продукцию в странах Азии. Пять кузбасских товаров уже аккредитованы и подлежат реализации», — сообщили в пресс-службе областной аккредитации.

Ожидается, что одна часть товаров будет представлена под кузбасским брендом, другую часть адаптируют под корейское население, дав ей новые фирменные названия. Первые кондитерские и хлебобулочные изделия, произведённые в Кузбассе, появятся на прилавках южнокорейских магазинов уже в июле.