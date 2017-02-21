Кузбасские власти планируют стать совладельцами «Юрмаша»

Власти Кузбасса планируют получить в региональную собственность 100%-ную долю в уставном капитале ООО «Юргинский машиностроительный завод». Сейчас компания контролируется структурой корпорации «Уралвагонзавод». По информации РИА Новости, с соответствующим письмом к министру энергетики РФ Александру Новаку и министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову обратился Совет народных депутатов региона (СНДКО).

«Такое решение (о передаче 100% машзавода региону, – прим. Сибдепо) позволит областным властям на законном основании принимать меры по улучшению финансовой ситуации на заводе. На сегодняшний день администрация Кемеровской области занимается решением проблем этого предприятия, не имея на это никаких правовых оснований, но понимая, что если она этого не сделает, то 80-тысячный город останется без тепла, а 3-тысячный коллектив завода – без заработной платы», – рассказал «Интерфаксу» председатель СНДКО Алексей Синицын.

Ранее Сибдепо сообщал, что в настоящее время «Юрмаш» имеет долги за уголь, газ и электроэнергию на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. В Минэнерго считают, что это мешает обеспечивать бесперебойные поставки топлива. Сейчас предприятие находится на грани банкротства.