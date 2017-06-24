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Кузбасские волонтёры помогают МЧС патрулировать пляжи

Кузбасские волонтёры помогают МЧС патрулировать пляжи

В 15 населённых пунктах к дежурству приступили 75 волонтёров.

В Кузбассе волонтёры помогают сотрудникам МЧС патрулировать территории санкционированных пляжей. К дежурству приступили 75 волонтёров в 15 муниципалитетах. Волонтёры напоминают отдыхающим о том, как нужно вести себя у воды.

«Во время дежурства добровольцы раздают памятки по поведению на воде, ведут разъяснительную работу для предотвращения несчастных случаев возле водоёмов. Особое внимание бойцы уделяют детям, рассказывая о правилах поведения на воде и в прибрежной зоне», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Согласно статистическим данным, волонтёры успешно помогают спасателям предотвратить ЧП у воды в течение нескольких лет. В этом году самый многочисленный отряд добровольцев будет в Прокопьевском районе – 20 человек, в Кемерове сформирован отряд из 12 человек.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба МЧС РФ по Кемеровской области.

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