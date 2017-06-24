Кузбасские волонтёры помогают МЧС патрулировать пляжи

В Кузбассе волонтёры помогают сотрудникам МЧС патрулировать территории санкционированных пляжей. К дежурству приступили 75 волонтёров в 15 муниципалитетах. Волонтёры напоминают отдыхающим о том, как нужно вести себя у воды.

«Во время дежурства добровольцы раздают памятки по поведению на воде, ведут разъяснительную работу для предотвращения несчастных случаев возле водоёмов. Особое внимание бойцы уделяют детям, рассказывая о правилах поведения на воде и в прибрежной зоне», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Согласно статистическим данным, волонтёры успешно помогают спасателям предотвратить ЧП у воды в течение нескольких лет. В этом году самый многочисленный отряд добровольцев будет в Прокопьевском районе – 20 человек, в Кемерове сформирован отряд из 12 человек.