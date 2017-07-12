Кузбасских фотографов и массажистов на два года освободят от налогов

В среду, 12 июля, во время очередной 59-ой сессии Совета народных депутатов по Кемеровской области было принято решение на два года освободить от налогов местное самозанятое население. Налоговая амнистия касается в том числе фотографов, обувщиков, массажистов, свадебных ведущих и строителей, проводящих ремонты в домах.

«В 2016 году президент поручил освободить от налогов самозанятых граждан, которые лично оказывают услуги без привлечения наёмных рабочих. Это сделано, чтобы люди просто вышли из «тени», потому что мы прекрасно знаем, что очень много людей, которые занимаются тем же репетиторством, но они не регистрируются», – отметил замгубернатора, начальник главного финансового управления Кемеровской области Игорь Малахов.

С началом 2017 года в законную силу вступил федеральный закон, освобождающий от налогов на доходы физических лиц, не являющимися ИП, за оказание разного рода услуг для других физических лиц. В Кузбассе депутаты расширили перечень профессий, включив в него 10 дополнительных видов востребованных в регионе услуг. Ознакомиться с ними можно на официальнос сайте Совета народных депутатов по Кемеровской области.