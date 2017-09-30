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Кузбасский бизнесмен получил штраф за продажу опасной детской игрушки из Китая

Кузбасский бизнесмен получил штраф за продажу опасной детской игрушки из Китая

Предпринимателя привлекли к административной ответственности.

В Осинниках в магазине «Сандра» на ул. Победы, 41 сотрудники Роспотребнадзора нашли в продаже опасную детскую игрушку из Китая. На ней не было маркировки, что не соответствует требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности игрушек».

«В своих объяснениях, данных должностному лицу при составлении протокола, предприниматель указал, что с нарушением согласен, недостатки устранит, то есть фактически признал вину», – говорится в материалах дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Кемеровской области.

В итоге за продажу куклы с кошкой бизнесмена привлекли к административной ответственности. Теперь ему предстоит оплатить 20-тысячный штраф.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pixabay.com.

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