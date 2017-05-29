Кузбасский депутат скончался через три недели после ДТП с мотоциклом Harley-Davidson

Олег Басманов ушёл из жизни в возрасте 35 лет.

Депутат Совета народных депутатов Кемеровской области (СНДКО) Олег Басманов скончался через три недели после ДТП в Новокузнецком районе. Об этом Сибдепо сообщила его помощник Елена Чепкасова.

Напомним, авария с участием Олега Басманова произошла 6 мая. Предварительно правоохранители установили, что он, управляя мотоциклом Harley-Davidson, врезался в дорожный знак, после чего съехал с дороги и допустил опрокидывание. В момент аварии водитель был в застёгнутом мотошлеме.

Олег Басманов родился 20 октября 1981 года в Новокузнецке. В СНДКО его избрали 17 мая 2016 года. Там он был заместителем председателя комитета по вопросам аграрной политики и землепользования.