Кузбасский перевозчик через суд добился уменьшения полумиллионного штрафа в два раза. В материалах дела говорится, что 6 марта 2017 года специалисты управления государственного автодорожного надзора по Кемеровской области остановили автобус, который принадлежит ООО «ЛК Автомобилист».

Сотрудники ведомства выяснили, что компания осуществляет перевозку пассажиров без заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. В результате организацию привлекли к ответственности и оштрафовали на 500 тысяч рублей.

После этого ООО обратилось в суд и попросило снизить сумму штрафа в два раза. Арбитражный суд Кемеровской области согласился с этими требованиями.

«Суд принимает во внимание такие обстоятельства, как раскаяние в совершённом административном правонарушении, трудное финансовое положение, имеющаяся задолженность по выплате заработной платы, обязательства перед контрагентами. Более того, выплата штрафа в полном размере приведёт к остановке деятельности организации и возникновению признаков несостоятельности», – говорится в материалах дела, опубликованных на сайте суда.

В итоге штраф был снижен до 250 тысяч рублей.