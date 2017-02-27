Кузбасский полицейский получил удар ножом, но задержал преступника

Участкового госпитализировали только после того, как он доставил задержанного в отдел полиции.

В Осинниках участковый уполномоченный полиции Зураб Дзнеладзе получил ножевое ранение, но задержал преступника. Находясь на службе он уведел, как на остановке неизвестный пытался вырвать сумку из рук женщины. Правоохранитель бросился на помощь.

Злоумышленник, увидев приближение сотрудника полиции в форме, достал нож и напал на него. Он ударил участкового ножом в грудь и попытался скрыться.

«Зураб Дзнеладзе применил боевой приём борьбы и выбил нож из рук 26-летнего нападавшего. После этого он скрутил злоумышленника и доставил его в отдел полиции», – пояснили Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Позже полицейского госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Врачи диагностировали у мужчины непроникающие колото-резаные раны грудной клетки.

«Задержанный только летом 2016 года освободился из заключения. Он отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью», – сообщили в пресс-службе областного Следкома.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.