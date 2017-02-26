Кузбасский спортсмен лишился медали ЧМ по скиатлону из-за столкновения с японцем

Александр Бессмертных упал после столкновения с Кэйсином Йосидой незадолго до финиша.

Кузбасский спортсмен Александр Бессмертных лишился медали ЧМ по скиатлону из-за столкновения с японцем Кэйсином Йосидой. Россиянин упал незадолго до финиша и сломал палку. В итоге он завершил гонку на 14 месте.

«На спуске зацепился лыжами за японца, произошло падение, бороться за тройку уже было невозможно. Вроде только догнал, хотел выйти вперед, и вот это падение», – цитирует ТАСС Александра Бессмертных.

Победителем скиатлона на 30 км (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем) стал другой россиянин — Сергей Устюгов. Второе и третье места завоевали норвежцы – Мартин Сундбю и Финн Крог.

«Бессмертных в каждой гонке падает, для него ничего нового. Будем продолжать делать ему внушения, вот и всё», – цитирует «Спорт-Экспресс» президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

Напомним, что лыжник из Берёзовского Александр Бессмертных является серебряным призёром Олимпиады-2014.