Кузбасский спортсмен завоевал бронзу на чемпионате Европы по спортивной борьбе

В схватке за третье место россиянин победил представителя Румынии и принёс команде 13-ю медаль.

Кузбасский спортсмен Виталий Щур завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по спортивной борьбе в категории до 130 килограммов. Своей победой 29-летний борец греко-римского стиля принёс в российскую команду 13-ю медаль.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит в сербском городе Нови-Сад со 2 по 7 мая. 6 мая стартовал турнир мастеров греко-римского стиля, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России. Сборную России в категориях до 59, 66, 98 и 130 килограммов представили Виталий Щур, Артём Сурков, Никита Мельников и Мингиян Семёнов.

В схватке за третье место кузбассовец одержал победу над борцом из Румынии Алином Чиурариу со счётом 5:3.

Пополнили копилку наград также Мингиян Семенов, который завоевал бронзу в категории до 59 килограммов, и Артём Сурков с «золотом» в категории до 66 килограммов.

В активе россиян сейчас 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей.