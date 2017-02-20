Кузбасский водитель замаскировал тысячу литров алкоголя под тушёнку

В Анжеро-Судженске сотрудники ГИБДД задержали водителя, перевозившего 2 000 бутылок алкоголя без акцизных марок, сообщили в отделе пропаганды ГУ МВД по Кемеровской области. Примечательно, что в сопроводительных документах к грузу значилось, что в «ГАЗель» было погружено 1,5 тонны тушёнки. Весь алкоголь был изъят и отправлен на экспертизу, которая должна определить, насколько он опасен для здоровья человека. Возбуждено дело об административном правонарушении. В настоящее время следователи пытаются установить поставщика и производителей.

Следует отметить, что попытки замаскировать контрафактный алкоголь под другие товары предпринимаются в России регулярно. Так, в Курской области водитель фуры перевозил водку под видом сахара, в Иркутске алкоголь пытались выдать за комбикорм, а в Москве был задержан водитель, который уверял, что в бутылках, которые нашли в его машине – косметический лосьон.

Полиция Кузбасса предупреждает, что приобретать алкоголь нужно только в специализированных магазинах и отделах. Покупая спиртосодержащую продукцию непонятного происхождения, вы подвергаете риску собственное здоровье и жизнь.