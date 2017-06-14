Кузбасским педагогам рассказали о проектном управлении

Участники областной программы управленческих команд профессиональных образовательных организаций побывали в офисе кузбасских IT-компаний «ЭТО_».

«Это первое подобное мероприятие в рамках повышения квалификации управленческих команд профессиональных образовательных организаций Кемеровской области, — рассказал Артур Чепкасов, начальник департамента образования и науки Кемеровской области. — Команды колледжей и техникумов представлены в составе директора и двух его заместителей. Это управленческое звено, которое выполняет главные функции в учреждении».

В программе принимают участие 59 колледжей и техникумов со всего региона. Проект состоит из четырех модулей, первый из которых проходит в офисе «ЭТО_». Здесь педагогам рассказывают об основах проектного управления.

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«В современном образовании большое значение уделяется проектному управлению, которое внедряется на всех уровнях государственной власти, — пояснил Артур Чепкасов. — Цель проектного подхода – минимизировать время. Перед нами сейчас стоит большое количество задач, которые необходимо выполнить за короткое время, а для этого мы формируем единое информационное пространство».

По словам начальника департамента образования, в Кузбассе сегодня не так много компаний, которые вносят инновации в бизнес и открыты для общества. Лидер интернет-рынка Кузбасса Good Line — одна из них.

«Компания интересна с точки зрения внедрения новейших технологий, поскольку IT-отрасль в новой цифровой экономике играет ведущую роль, — продолжил Чепкасов. — Также Good Line — социально-ориентированная компания, которая активно работает с местными сообществами, студентами. Для нас это очень важно. Профессиональное образование существует на стыке теории и практики с уклоном все-таки в практику, поэтому для нас Good Line — стратегический партнер».

Обучение продолжится на базе Кузбасского регионального института развития профессионального образования. Завершение программы планируется в ноябре. Именно тогда будут окончательно сформированы и защищены проекты всех учреждений. Для реализации проектов в помощь управленческому звену за проектами будут закреплены наставники и эксперты.