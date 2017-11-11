Кузбасского полицейского наградили за спасение спрыгнувшей с моста женщины
Сержанту МВД вручили медаль «За спасение погибавших».
Сержант полиции Александр Колесников получил медаль «За спасение погибавших», сообщает официальный сайт ГУ МВД по Кемеровской области. 10 ноября полицейскому вручили награду за поступок, совершённый им в июне 2016 года. Он проезжал мимо береговой полосы и увидел женщину, которая перелезла через перила Кузбасского моста и спрыгнула в воду.
«Александр Колесников бросился в воду, быстро подплыл к месту падения, вытащил женщину с глубины и, борясь с сильным течением и удерживая кемеровчанку, поплыл вместе с ней к берегу. Очевидцы произошедшего сообщили об инциденте в полицию и МЧС России. Вскоре к месту происшествия прибыл катер государственной инспекции по маломерным судам. Сотрудники помогли сержанту вытащить пострадавшую из воды. На берегу женщина была передана бригаде скорой помощи», — напоминает подробности истории официальный сайт ведомства.
Александр Колесников работает водителем-сотрудником федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» ГУ МВД России по Кемеровской области.