Кузбасского полицейского наградили за спасение спрыгнувшей с моста женщины

Сержант полиции Александр Колесников получил медаль «За спасение погибавших», сообщает официальный сайт ГУ МВД по Кемеровской области. 10 ноября полицейскому вручили награду за поступок, совершённый им в июне 2016 года. Он проезжал мимо береговой полосы и увидел женщину, которая перелезла через перила Кузбасского моста и спрыгнула в воду.

«Александр Колесников бросился в воду, быстро подплыл к месту падения, вытащил женщину с глубины и, борясь с сильным течением и удерживая кемеровчанку, поплыл вместе с ней к берегу. Очевидцы произошедшего сообщили об инциденте в полицию и МЧС России. Вскоре к месту происшествия прибыл катер государственной инспекции по маломерным судам. Сотрудники помогли сержанту вытащить пострадавшую из воды. На берегу женщина была передана бригаде скорой помощи», — напоминает подробности истории официальный сайт ведомства.

Александр Колесников работает водителем-сотрудником федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» ГУ МВД России по Кемеровской области.