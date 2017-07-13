Кузбасскому риелтору дали условный срок за присвоение более миллиона рублей

32-летний новокузнечанин помогал матери и её сыну продать квартиру, но после присвоил себе вырученные деньги.

В Новокузнецке осудили 32-летнего местного жителя за присвоение себе 1 330 000 рублей. Ему назначили наказание в виде трёх лет условного лишения свободы. До суда мужчина находился под стражей.

По данным следствия, осужденный выступал в роли риелтора для новокузнецкой семьи — матери и сына. Он помог им продать квартиру, а зная, что чета имеет пристрастие к алкоголю, снабжал их подобного рода напитками. Таким образом мужчина хотел усыпить бдительность своих жертв.

«Сотрудники уголовного розыска установили, что заявительница и её родственник продали трёхкомнатную квартиру, принадлежавшую им на праве общей долевой собственности, и планировали приобрести другое жильё. Но вскоре после получения денег от покупателя наличные похитил мужчина, который помогал оформлять сделку купли-продажи», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Позднее выяснилось, что все документы оформлял не осужденный, а совсем другой человек — знакомый злоумышленника. После того, как экс-владельцы квартиры получили деньги от покупателей за жильё, новокузнечанин убедил заявительницу передать деньги ему на хранение. После этого он исчез, а потерпевшие поняли, что ничего не знают о риелторе.

В ходе следствия причинённый материальный ущерб возмещён в полном объёме. Фигурант полностью признал свою вину.