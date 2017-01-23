ООО «Кузбассконсервмолоко» оштрафовали на 160 тысяч рублей за производство поддельной сгущенки. Ранее представители регионального управления Роспотребнадзора обратились в суд с заявлением о привлечении компании к административной ответственности.

Установлено, что 17 июля предприятие поставило на потребительский рынок сгущёнку. При её исследовании эксперты обнаружили несоответствия соотношений массовых долей метиловых эфиров жирных кислот в молочном жире.

«Указанные несоответствия соотношений массовых долей метиловых эфиров жирных кислот свидетельствуют о фальсификации жировой фазы жирами немолочного происхождения, информация о наличии которых не указана на маркировке в разделе о составе продукта», – говорится в материалах дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Кемеровской области.

Отмечается, что решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.