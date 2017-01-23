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«Кузбассконсервмолоко» оштрафовали на 160 тысяч рублей за производство поддельной сгущенки

«Кузбассконсерв­молоко» оштрафовали на 160 тысяч рублей за производство поддельной сгущенки

Эксперты установили, что компания выпускала фальсифицированную продукцию.

ООО «Кузбассконсервмолоко» оштрафовали на 160 тысяч рублей за производство поддельной сгущенки. Ранее представители регионального управления Роспотребнадзора обратились в суд с заявлением о привлечении компании к административной ответственности.

Установлено, что 17 июля предприятие поставило на потребительский рынок сгущёнку. При её исследовании эксперты обнаружили несоответствия соотношений массовых долей метиловых эфиров жирных кислот в молочном жире.

«Указанные несоответствия соотношений массовых долей метиловых эфиров жирных кислот свидетельствуют о фальсификации жировой фазы жирами немолочного происхождения, информация о наличии которых не указана на маркировке в разделе о составе продукта», – говорится в материалах дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Кемеровской области.

Отмечается, что решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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