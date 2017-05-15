В Кузбассе коммерческую организацию подозревают в уклонении налогов

Руководство компании уклонилось от выплаты налогов на сумму более 16 млн рублей.

В Кузбассе в отношении руководства одной коммерческой организации возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, совершённое в особо крупном размере». По данным следствия, в период с 2013 по 2014 год (включительно) организация не платила налоги. Общая сумма задолженности составила более 16 млн рублей.

«Руководство компании, занимающаяся продажей автотранспортных средств, вносило в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость. Компания создавала фиктивный документооборот с контрагентами», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Данные нарушения в работе компании выявили налоговые инспекторы совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области.

Следователи изымут и изучат всю документацию организации, а также проведут экономическую экспертизу. Эта процедура покажет точную сумму налогов, которую должно предприятие государству. Расследование уголовного дела продолжается.