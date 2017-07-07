Кузбассовец брал предоплату с покупателей авто и переставал выходить на связь

21-летнего жителя Прокопьевска задержали по подозрению в мошенничестве. Злоумышленник размещал в Интернете объявления о продаже авто. Покупателям говорил, что сделка состоится только при условии внесения предоплаты. Получив деньги, молодой человек переставал выходить на связь.

«Установлена причастность задержанного к совершению как минимум семи аналогичных преступлений. В объявлениях он каждый раз менял свои имя, город проживания и марку выставленного на продажу автомобиля, в качестве иллюстраций использовал найденные в Интернете фотографии. Сумма предоплаты варьировалась от 3 000 до 6 000 рублей», — сообщили в областном ГУ МВД.

Как рассказали Сибдепо в пресс-службе регионального ведомства, среди обманутых покупателей — жители Междуреченска, Анжеро-Судженска и Прокопьевска. Сейчас полицейские выясняют, есть ли другие потерпевшие. Также устанавливается точная сумма ущерба. Известно, что полученных денег мошеннику хватило на покупку отечественного авто.

В отношении афериста возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии. Сейчас житель региона находится под стражей.