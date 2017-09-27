Кузбассовец девять лет прятал в погребе тело убитого им мужчины

Подозреваемый убил знакомого, который обидел его сестру, а тело сбросил в старый погреб возле дома женщины.

В Кузбассе будут судить 30-летнего жителя Промышленновского района, который в 2008 году во время застолья убил знакомого из-за словестного конфликта между потерпевшим и сестрой обвиняемого. Тело своей жертвы мужчина спрятал в старом погребе, который долгое время не использовался по назначению.

«Во время застолья у женщины произошёл словесный конфликт с одним из гостей, тот схватил нож и побежал за хозяйкой дома. Обвиняемый остановил мужчину, выбил из его рук нож и избил его до потери сознания. После чего решил убить обидчика», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Злоумышленник попросил сожителя сестры увести женщину из дома, после чего перерезал потерпевшему горло. После этого мужчина вместе с другим приятелем вынес тело потерпевшего из жилья и спрятал на приусадебном участке в старом погребе.

В июне 2017 года в полицию поступила информация, что один из местных жителей несколько лет назад убил человека. Из-за того, что потерпевший вёл асоциальный образ жизни, его никто не искал. Полиция провела проверку, установила личность подозреваемого, который не стал отрицать свою вину. Он активно сотрудничал со следствием.

В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего разбирательства по существу.