Кузбассовец ищет свидетелей тройного ДТП на трассе, видео которого опубликовали в Сети

Кузбассовец ищет свидетелей тройного ДТП, которое произошло 20 мая в 14:21 на трассе «Кемерово – Промышленная». Как рассказал Сибдепо Иван Кожевников, который опубликовал видео произошедшего, в момент столкновения он находился в автомобиле ВАЗ-2108, который и устроил аварию.

«Когда мы ехали, впереди лихачили Land Rover и Ford. Их скорость была высокой. Мы не увидели, что впереди был перекрёсток. Ford успел затормозить, мы же поняли, что не успеем и «ушли» вправо, однако Rover тоже свернул туда. Чтобы не столкнуться с ним, хотели выехать на «встречку», но врезались боком в микроавтобус Toyota. Впереди него ещё стояла машина Renault, которую тоже «догнали» по инерции», – сказал Иван Кожевников.

Очевидец пояснил, что в момент ДТП находился на пассажирском сиденье. После аварии он не обратился к приехавшим на место аварии медикам. Однако позже сходил в больницу. Там у него диагностировали перелом рёбер и ушибы. Больше никто не пострадал.

«Виноваты, получается, мы. Однако юрист нам рассказал, что в этом случае можно попробовать доказать неосторожное вождение водителей авто, которые ехали впереди», – добавил собеседник издания.

Всех очевидцев аварии просят позвонить по номеру 8-951-600-75-73.