Кузбассовец избил таксиста и двух его пассажиров

За это жителю региона грозит до восьми лет лишения свободы.

В Тисульском районе задержали 31-летнего мужчину, избившего троих человек. Среди пострадавших – таксист и два его пассажира.

Как рассказал Сибдепо сотрудник пресс-службы областного ГУ МВД Павел Подбородников, нападение на жителей региона было совершено в минувшие выходные.

Злоумышленник приревновал свою сожительницу, когда увидел, что она приехала домой на такси вместе с незнакомым ему молодым человеком. Разозлившийся житель Тисуля стал избивать обоих. Находившийся неподалёку таксист сначала просто наблюдал за происходящим со стороны, а потом решил заступиться за своих пассажиров. Тогда подозреваемый напал еще и на него. После избиения троих человек ранее не судимый мужчина скрылся. Его задержали по горячим следам.

«Всем пострадавшим понадобилась медицинская помощь, — сообщил Сибдепо Павел Подбородников. – У таксиста диагностировали перелом скуловой кости, у второго мужчины – травму головы, у женщины – ушибы и ссадины».

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит до восьми лет заключения.