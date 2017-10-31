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Кузбассовец изнасиловал женщину и остался на свободе

Кузбассовец изнасиловал женщину и остался на свободе

Суд приговорил мужчину к условному сроку.

38-летнего жителя Киселёвска осудили за изнасилование женщины. По данным пресс-службы областного Следственного комитета, в июле 2017 года злоумышленник ехал на авто по городу и заметил женщину. Мужчина предложил подвезти её.

«Она согласилась, а в пути водитель выразил пассажирке симпатию и предложил интимные отношения. Когда женщина ответила отказом, злоумышленник отвез её в лесополосу, где изнасиловал», – рассказали в ведомстве.

После случившегося потерпевшая смогла вырваться и убежать. Осужденный же скрылся с места преступления. В итоге женщина обратилась к правоохранителям. В течение нескольких часов злоумышленника задержали. Он полностью признал свою вину.

За изнасилование суд приговорил кузбассовца к 2,5 годам условно с испытательным сроком два года.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pixabay.com.

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