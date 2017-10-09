Кузбассовец может сесть в тюрьму из-за портмоне стоимостью 65 рублей

10 лет назад житель Яшкинского района напал на знакомого, затем ограбил его.

В Кузбассе будут судить 32-летнего жителя Яшкинского района за разбойное нападение на знакомого, совершённое в декабре 2007 года. Тогда мужчина подкрался на улице к знакомому, с которым накануне нападения поссорился, и ударил его деревянной штакетиной по лицу, после чего из кармана верхней одежды забрал пустой портмоне и скрылся. Сумма причинённого ущерба составила 65 рублей – стоимость портмоне с учётом его износа.

«Подозреваемый был задержан недалеко от места преступления сыном потерпевшего, который стал случайным свидетелем инцидента, и передан сотрудникам органов внутренних дел. Задержанный стал фигурантом уголовного дела о разбое. Однако как только в 2008 году ему было предъявлено обвинение, он скрылся от правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Несколько месяцев назад сотрудники полиции задержали мужчину в селе Поломошное. При этом до истечения срока давности по этому преступлению оставалось четыре месяца.

В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.