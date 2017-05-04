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Кузбасс
В Кузбассе будут судить водителя, который в пьяном состоянии подвозил своего более пьяного друга

Кузбассовец может сесть в тюрьму на два года за вождение в нетрезвом виде

Обвиняемый не первый раз практиковал езду в состоянии алкогольного опьянения и ехал без прав.

В Кузбассе перед судом предстанет 25-летний житель Междуреченска, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина ехал не один, а подвозил домой своего ещё менее трезвого друга.

Автомобиль Toyota Carina вместе с мужчинами сотрудники ГИБДД остановили на улице Вокзальной. Процедура освидетельствования подтвердила, что водитель не трезв.

Как объяснил владелец машины, они с другом возвращались домой из гостей, где пили спиртное. И за руль сел тот, кто был более трезв.

При проверке документов сотрудники ГИБДД установили, что водитель уже подвергался административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

«В мае 2015 года в Новороссийске его оштрафовали на 30 000 рублей и лишили права управлять транспортным средством на 18 месяцев. На момент нарушения ПДД в Междуреченске местный житель всё ещё был лишён прав», – прокомментировали в Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Google Images.

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